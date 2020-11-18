Duygu Delen cinayetinin davasında akla ziyan itiraf! 5-10 dakika sürdü
GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yargılanmasına başlandı.
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.
Müebbet isteniyor: Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına Duygu Delen'in avukatları mazeret göstererek katılmazken, sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.
Müdahillik talepleri: Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gaziantep Barosu, Gaziantep Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hakları Komisyonu ve Kahramanmaraş Barosu müdahillik talebinde bulunarak, katıldı.