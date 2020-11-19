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Domuz sürüsü üniversite içerisine girip yiyecek aradı

İhlas Haber Ajansı

Karabük’te aç kalan domuz sürüsü akşam saatlerinde yiyecek bulmak için üniversite içerisine girdi. O anlar güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşmeye başlamasının ardından aç kalan domuz sürüsü Karabük Üniversitesi içerisine kadar indi.

Öğrencilerin olmaması ve yurtların boş kalmasını fırsat bilen yaklaşık 12 adet domuz ormanlık alandan inerek Kamil Güleç Kütüphanesi’nin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı. O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.

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