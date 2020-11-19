Maganda dehşeti: Genç müzisyen Şahan Dinç sağ gözünü kaybetti

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu.

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Şair Ahmet Selçuk İlkan’a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri’nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş’ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Dinç'in menajeri Harun Akbulut, “Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş’taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor” dedi.

Silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.

Şahan Dinç kimdir?

İstanbul Kurtuluş’ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi olan Dinç, bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu. Peki, Şahan Dinç kimdir?

Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.