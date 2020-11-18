BIST 1.295
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,27
HABER /  YEREL

Samsun'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'un Havza ilçesinde ön iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu. Özel bir hayvan kliniğine getirilip ameliyat edilen yavru köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken; jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. 

Abone ol

SAMSUN'un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulan vatandaşlar, köpeğin fotoğraflarını çekip sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliğine gönderdi. Gönderilen fotoğraf üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ön iki bacağı kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi. Yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile özel bir hayvan kliniğine getirildi. Ameliyata alınan köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  

"Protez takma şansımız çok yok"

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Köpeğimizin her iki bacağında travmatik lezyonları var. Bacaklarının keskin bir cisimle kesildiğini görüyorum. Kemiğinin geri kalan kısımları çok aktif değil. Bu nedenle protez takma şansımız çok yok. Ameliyatları yapıldıktan sonra tekerlekli bir yürüteçle arka bacaklarına yük vererek hayatını sürdürebileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük, söylenecek bir söz yok" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li kuruluştan dikkat çeken analiz: Türkiye ezdi geçti
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi açıkladı
ABD koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi
Türkiye'de üretilen 50 bin ton tavuk ayağının hepsine Çin talip oldu
Vaniköy Camii yangınında kaybolmuştu! İmamın altınları bakın nereden çıktı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı! Suikasti canlı yayında izlettirecekti
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 14 gün sokağa çıkma yasağı gelsin! Meral Akşener'den şok rakamlar
Macaristan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
CHP'de şok! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy partisinden istifa etti
Yıldırım Akbulut hastanede tedavi altına alındı
Düzce'de feci kaza! Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı
Mustafa Aksakallı kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar 11 yorum