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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in Türkiye'ye 1 milyon doz koronavirüs aşısı vereceğini belirterek, yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerin de sürdüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pfizer ve BioNTech'in, geliştirdiği koronavirüs aşısından Türkiye'ye 1 milyon doz vereceğini aktaran Bakan Koca, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" dedi.

"Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık"
Grip aşısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık" ifadelerini kullandı.

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