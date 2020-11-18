'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?

Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan Veyis Ateş'le Türkiye'nin Nabzı'nda, Kanal İstanbul afişleri için başlatılan inceleme ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tartışıldı.

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İBB'nin, tarihin en büyük kamu yatırımı olarak planlanan Kanal İstanbul projesine karşı başlattığı propaganda İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmişti.

Bakanlığın açıklamasına karşın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı TV programında, İmamoğlu hakkından bakanlığın "bölücülükten" soruşturma açtığı iddiasında bulunmuştu. Bakanlık yapılan bu haksız propagandaya yanıt vererek, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Veyis Ateş'in moderatörlüğünde ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında da ele alınan bu konu, zaman zaman hararetli anların yaşanmasına neden oldu. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, programın diğer konukları gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek ile Kanal İstanbul afişlerine yönelik başlatılan incelemenin nedenleri üzerine tartıştı.

Mesele Kanal İstanbul veya Ekrem İmamoğlu değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kimsenin Kanal İstanbul'a karşı çık veya çıkma gibi bir şey söylemediğinin altını çizen Hadi Özışık şöyle konuştu;

''Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için bugüne kadar herhangi bir uyarı gelmiş mi hayır. İçişleri Bakanlığı bu afişlerin asıldığı günün ertesi bir karar aldı ve bu afişleri toplattı. İçişleri Bakanı Soylu ile o dönemde konuştum. 'Buna ihtiyaç var mıydı' diye soru sordum. Dedi ki; 'Bizim buradaki meselemiz Kanal İstanbul veya Ekrem İmamoğlu değil. Bu bir yol olur. Biz bugün burada buna izin verirsek yarın başka yerde o belediye ben bunu istemiyorum bu belediye ben de bunu istemiyorum diyerek ortaya çıkabilir'. dedi.

Meral Akşener'in İmamoğlu iddiasının nedeni ne?

Özışık, böyle bir durumun devletin bütünlüğü ve terörle mücadelede dahi sorunlara yol açabileceğine vurgu yaparak, meselenin CHP ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları nedeniyle kriz yaşayan İYİ Parti arasında bir paslaşma ve gündem değiştirme olduğuna dikkat çekti.