BIST 1.295
DOLAR 7,70
EURO 9,13
ALTIN 468,27
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao ve Luyindama'nın son durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Abone ol

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na kurşun sözler!
Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta kapanmak gerekli
Yunan medyasında KKTC paniği: Azerbaycan, Pakistan ve Libya tanıyabilir
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması!
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru kırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu
İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
İran ABD'ye yeşil ışık yaktı: Hazırız
Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı
Kreşler, anaokulları ve çocuk bakım evleri kapandı mı?
Yorumlar