Alaattin Çakıcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni öldürtsene

Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözlerine devam ediyor. Kendisine çakal imasında bulunan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Çakıcı, "Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene" dedi.

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Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehditleri içeren mektup göndermesi gündeme bomba gibi düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha hedef aldı ve Twitter hesabında sert bir dille yanıt verdi.

"Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına"

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?" ifadelerini kulandı.

Kılıçdaroğlu'nu PKK ve silahlı sol örgütlerle işbirliği içinde olmakla suçlayan Çakıcı, "O yalaka ağzından Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme" dedi.