Vaniköy Camii yangınında kaybolmuştu! İmamın altınları bakın nereden çıktı

ÜSKÜDAR'da yanan tarihi Vaniköy Camii imamının yangın sonrası evinde bulamadığını iddia ettiği altınları lojmanda bulundu.

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Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde 3 gün önce öğle saatlerinde alev alev yanmıştı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı.



Vaniköy Camii'nin İmamı Mustafa Coşkun yangın sonrası yaptığı açıklamada "Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu. Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyim" demişti. Bugün polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.









