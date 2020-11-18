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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter ünlü hacker'ı göreve getirdi

Mikro blog platformu Twitter, ünlü hacker Peiter Zatko’nun Güvenlik Şefi olarak göreve başladığını duyurdu.

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Twitter bir dönemin bilinen hacker'larından birisi olan Peiter  Zatko'yu  önemli bir göreve getirdi. 
  
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Twitter siber güvenlik sorumlusu olarak ‘Mudge’ lakaplı bilgisayar korsanını işe aldı. 
  
Aynı habere göre, mikro blog  platformu Zatko’ya yapı ve uygulamalarda değişiklik önermesi için geniş bir yetki verdi. Zatko'nun 45 ila 60 günlük bir inceleden sonra temel güvenlik işlevlerinin yönetimini devralması bekleniyor. 

1990'lı yılların en ünlü Hacker'ıydı

Zatko’nun siber dünyadaki kariyeri hacker olarak başladı. Zatko 1990'lı yıllarda Windows hackleme araçlarını yayınlamakla ün kazanan bir hack grubu olan Cult of the Dead Cow’ın liderleri arasında yer aldı. 

Daha sonra beyaz şapkalı hacker'lar kervanına katılan Zatko, ABD ordusunun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA ve Google'da çalıştı. 
  
Zatko Twitter'a transfwer olmadan önce elektronik ödeme girişimi Stripe’da görev alıyordu.

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