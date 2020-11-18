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Siirt'te tırnak makasını yutan bir kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

Anadolu Ajansı

SİİRT'te 42 yaşındaki bir kişinin yuttuğu tırnak makası midesinden endoskopi uygulamasıyla çıkarıldı.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve doğuştan ağır mental retardasyon (zeka geriliği) hastası Mutih Akurt (42), elindeki tırnak makasını ağzına atarak yuttu. Akurt, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanın midesindeki tırnak makası, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yasemin Küçük'ün yaptığı endoskopiyle çıkarıldı. Korkulan olmadan sağlığına kavuşan Akurt, daha sonra taburcu edildi.

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