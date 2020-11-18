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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Mustafa Adıgüzel'in iddiası resmi koronavirüs verilerini yalanlıyor

CHP Ankara Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün itibariyle Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da 164, Ankara’da 38 ve İzmir’de 50 vefat sayısının olduğunu iddia etti.

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Tele1'de katıldığı "Gün Ortası" programına katılan CHP Ankara Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs ölüm tablosunun çok üstünde veriler paylaştı.

“Üç ilimizin dünkü cenaze sayısı 252. Bakan 103 dedi. Biz üç ilimizden bahsediyoruz, bakan tüm ülkeden bahsediyor” diyen Adıgüzel, “Bu üç ilimizden 25 milyon insan yalıyor. Bunu 83 milyona projeksiyon yaparsak ülke genelinde 836 cenaze eder. Bunların hepsi Sağlık Bakanı’nın doktorları tarafından Covid-19’un pozitif olduğunu ve bu şekilde öldüğü raporlanan insanlarımız. Başhekimler tarafından onaylanmış raporlardan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüsten ölüm sayısı 60 bini buldu

Kendisi de hekim olan Adıgüzel ayrıca, Türkiye genelinde mart ayından bugüne kadar testi pozitif olup yaşamını yitirenlerin sayısının 60 bini bulduğunu da söyledi.

İstatistiklere göre, Türkiye'de 2 buçuk milyon kişi koronavirüs hastalığını geçirdi.

Mustafa Adıgüzel, vaka sayısıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. İstatistiklere göre, Türkiye'de test yapılan kişilerin yüzde 15'inde virüsün tespit edildiğini belirten Adıgüzel, resmi test sayısına göre yapılan hesaplamada şu ana kadar Türkiye'de 2 buçuk milyon kişinin Koronavirüs hastalığını geçirdiğinin anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

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