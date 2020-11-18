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Beyoğlu’nda panik anları! Vatandaşlar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLUnda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Turnacı Başı Caddesi, Kocaağa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Çıkan yangında ölen ya da dumandan zehirlenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan vatandaşların da panikle sokağa döküldüğü görüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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