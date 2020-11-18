BIST 1.276
DOLAR 7,71
EURO 9,15
ALTIN 466,04
HABER /  YEREL

Edirne'de muhtar 'gelmeyin' dedi! 4'üncü kez kısıtlama geldi

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, 1 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köye 4'üncü kez 14 gün süreyle kısıtlama getirildi. Köy Muhtarı Hakkı Yilber, geçen kısıtlama sonrası sosyal medya hesabından 'gelmeyin' çağrısı yaptı.

Abone ol

Keşan'a 17 kilometre uzaklıktaki 947 nüfuslu Türkmen köyünde, bir kişide Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köye 4'üncü kez kısıtlama uygulanıyor. Köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Köy Muhtarı Hakkı Yilber, geçen kısıtlama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köy dışından yaşayan hemşehrilerine 'gelmeyin' çağrısında bulunmuştu.


"Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım"
Muhtar Yilber, "Kıymetli hemşehrilerimiz, köyümüz artan salgın ve yaşlı nüfus nedeniyle yüksek risk grubundadır. Bu nedenle köyümüz sınırları dışında yaşayan hemşehrilerimizin zaruri olmadıkça köyümüze gelmemesi, eş, dost, akraba ve misafirlik ziyareti yapmamaları, ikamet ettikleri kendi il ve ilçelerinde evlerinde kalmaları kendi sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zor dönemde sizleri de düşünerek köyümüze misafir kabul etmiyoruz. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ev ziyaretleri yapmamaları ayrıca diğer il ve ilçelere de gitmemeleri toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Lütfen tedbirli olalım. Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pfizer/BioNTech'in aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağlıyor
Erdoğan'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda kritik faiz uyarısı
Türkiye’de denenen Çin aşısının ilk iki aşama sonuçları açıklandı
Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm'' demişti! Korkunç cinayette yeni gelişme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sondaj açıklaması
Savcı Sayan'dan bomba iddia: Kürt siyasetçiler parti kurup Cumhur İttifakı'na destek olacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Kreşler, anaokulları ve çocuk bakım evleri kapandı mı?
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan toplumu uyardı: Virüs sıfır olmadığı sürece risk söz konusu
Bursa'da hayatının hatasını yaptı! Tarihi eserleri çok yanlış kişiye satmaya çalıştı
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı
Nazlı Kayı kimdir babası kim? Nazlı Kayı ailesi ve hayatı
Restoranlar kapandı mı bugün restoranlar kafeler kaça kadar açık?
Yorumlar