DenizBank’ta IBAN bilgisi gerektirmeden 7 gün 24 saat TL transferi dönemi başlıyor

DenizBank, Merkez Bankası’nın 18 Aralık’tan itibaren pilot uygulamasına başlayacağı FAST Sistemi (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, tanımlanacak Kolay Adres bilgileri ile 7 gün 24 saat para transferi imkanı sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteriler DenizBank dijital kanalları üzerinden Kolay Adres tanımlamalarını yaparak IBAN numarasına ihtiyaç duymaksızın, telefon numarası, e-posta veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gibi hatırlanması kolay bilgilerini kullanarak Türk lirası para transferlerini diledikleri zaman rahatça ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özel, DenizBank olarak Merkez Bankası’nın başlattığı FAST Sistemi’ne katılım sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme fiziksel cihazları ve ortamları devre dışı bırakırken, her geçen gün yeni uygulama ve hizmetleri de hayatımıza sokuyor. Hepimiz için kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilmek, bunu da dilediğimiz zaman gerçekleştirmek önceliklerimiz arasında. FAST sistemi ile müşterilerimiz IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan, DenizBank’ın tüm dijital kanalları, şubeleri ve ATM’leri üzerinden tanımlayabilecekleri Kolay Adres bilgileri ile hızlı para transferlerini yapabilecekler. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağına alan, günlük hayatlarını kolaylaştıran uygulama ve hizmetleri bankamız çatısı altında sunmaya devam edeceğiz."