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Nazlı Kayı kimdir babası kim? Nazlı Kayı ailesi ve hayatı

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı'ya evlenme teklif etti ve evet cevabı aldı. Bu gelişmenim ardından Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında araştırmaları başladı. 27 yaşında olan Nazlı Kayı aslen Bursalı. Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

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Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddia edildi. İddialara göre, Sabancı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Kayı’ya teklifte bulunarak ilk ciddi adımı attı. Haberler ardından Nazlı Kayı’nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, mesleği ne?

27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, Koç Lisesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı.

Hacı Sabancı kimdir: Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlilte. Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

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