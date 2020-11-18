İran'da korkutan tablo! Ölü ve vaka sayısı patladı

İRAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 480 artarak 42 bin 941 oldu.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 480 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 941'e vaka sayısının da 801 bin 894'e çıktığını aktardı. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 576 bin 983 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.



Ülkede 5 milyon 626 bin 631 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti. Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkışının yasak olacağı belirtilmişti.