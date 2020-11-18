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Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm'' demişti! Korkunç cinayette yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı

Ankara’da kızı Şeyma Yıldız’ı internette uygunsuz videosu olduğu gerekçesiyle öldüren babaya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen cinayete ilişkin açılan dava Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanmıştı. Mahkeme, 22 Ekim’deki karar duruşmasında sanık Harun Yıldız’ı “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti. Sanık Yıldız hakkında takdir indirimi de uygulanmamıştı.

Yıldız hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, “Her ne kadar sanık görmüş olduğu videodaki şahsın kızı olduğunu söylemiş ise de mahkememizce alınan bilirkişi raporunda videodaki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirlenmiştir." denildi.

"Tahrik hükümleri uygulanmamıştır"
Kararın devamında "Videodaki şahıs ölen Şeyma Yıldız olsa bile bu durum sanığa yönelen haksız bir eylem oluşturmadığı gibi sanığın da böyle bir düşüncesi olmayıp savunmalarında amacının videoyu çeken kişiyi bulup öldürmek olduğunu, kızına bunu yapanların cezalandırılmasını, ölen Şeyma Yıldız’ı korumak istediğini söylemiştir. Bu durumda sanığa yönelen, mağdur tarafından gerçekleştirilmiş herhangi bir haksız fiil unsurları oluşmaması nedeniyle sanık lehine haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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