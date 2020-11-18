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Savcı Sayan'dan bomba iddia: Kürt siyasetçiler parti kurup Cumhur İttifakı'na destek olacaklar

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

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AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya Twitter hesabından bomba bir bilgi paylaştı. Sürpriz gelişmeyi duyuran Sayan, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan Kürt siyasetçilerinin yeni parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

"Taze ve kesin bilgi"

Sayan açıklamasında "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..." ifadelerine yer verdi.

Sayan'ın duyurusu siyasette nasıl yankı bulacak merak konusu.

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