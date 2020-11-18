Cemal Enginyurt, Çakıcı'ya mektup eleştirisi: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok

MHP'den ihraç edilen bağımsız Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kamal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit içerikli mektubunu eleştirdi. Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" görüşünü dile getirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" ifadelerini kullandı.

"Akıllı ol! Hayatının hatasını yaparsın"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında işaret ettiği Alaattin Çakıcı, CHP liderine mektup yazarak, "Akıllı ol! Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" deyip tehdit içerikli ifadelere yer verdi. Bu sözleri sert dille eleştiren CHP'liler, bugün Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur.

Öte yandan Çakıcı'ya bir eleştiri de eski MHP'li milletvekilinden geldi.

Cemal Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" diye konuştu.

Karşı çıkmazsak, önüne gelen parti liderlerine hakaret eder.

Enginyurt, "Eğer buna karşı çıkmazsak, yarın önüne gelen parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin, kötü söz kimseye yakışmaz" ifadelerine yer verdi.