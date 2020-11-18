BIST 1.271
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,52
HABER /  POLİTİKA

Cemal Enginyurt, Çakıcı'ya mektup eleştirisi: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok

MHP'den ihraç edilen bağımsız Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kamal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit içerikli mektubunu eleştirdi. Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" görüşünü dile getirdi.

Abone ol

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" ifadelerini kullandı.

"Akıllı ol! Hayatının hatasını yaparsın"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında işaret ettiği Alaattin Çakıcı, CHP liderine mektup yazarak, "Akıllı ol! Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" deyip tehdit içerikli ifadelere yer verdi. Bu sözleri sert dille eleştiren CHP'liler, bugün Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur.

Öte yandan Çakıcı'ya bir eleştiri de eski MHP'li milletvekilinden geldi.

Cemal Enginyurt, "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" diye konuştu.

Karşı çıkmazsak, önüne gelen parti liderlerine hakaret eder.

Enginyurt, "Eğer buna karşı çıkmazsak, yarın önüne gelen parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin, kötü söz kimseye yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Otomobil fiyatları yüzde 10-15 oranında düşecek! Sektör temsilcileri tarih verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritası çıktı! İşte en riskli bölgeler
Dr. Haydar Boynukara: Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a destek için 10 şart açıkladı
Adana'da mezarlıkta korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi
TBMM'de 2021 bütçesi görüşmeleri! Vergi yükü yüzde 20 artıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da sivil polis yolcu kılığında bindi! Şoförün akılalmaz savunması
Samsun'da acı olay! 24 yaşındaki genç yemek yerken hayatını kaybetti
Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 lüks aracı satışa çıkaracak
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu
Rusya Federasyon Konseyi'nden, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmasına onay
Nazlı Kayı kimdir babası kim? Nazlı Kayı ailesi ve hayatı
Yorumlar 23 yorum