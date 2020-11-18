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Böylesi görülmedi! 856 km hız sınırı cezası şaşkına çevirdi

İNGİLTERE’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper'a gelen 856 km hız sınırı cezası ülkede şaşkınlık yarattı.

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İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper (52) teslimat sırasında hız sınırını açtığı gerekçesiyle ceza kesildi. Cooper'ın 26 Mayıs'ta Güney Gloucestershire’daki M4 otoyolundaki  70 olan hız sınırını 856 kilometre hızla aştığı ifade edildi. Adresine gelen 856 kilometre ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına dönen Cooper, " Bu imkansız. Şaşkınım" dedi.

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 kilometre görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper’ın  85 kilometre ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı. Cooper'a 70 kim olan hız limiti sınırını 85 km ile aştığı için para cezası verildi.

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