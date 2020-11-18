Maltepe'de Burcu Erol'un öldüğü kaza! Sürücü Yusuf Kara'nın 6 yıl hapsi istendi

İSTANBUL Maltepe'de araçla Burcu Erol'a çarparak ölümüne neden olan Yusuf Kara hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı tanıklar, olay esnasında sürücü Yusuf Kara'nın başka araçlarla yarış halinde olduğunu söyledi.

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Maltepe'de 22 Temmuz 2020 gecesi kullandığı araç ile Burcu Erol'a (34) çarparak ölümüne neden olan Yusuf Kara (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Yusuf Kara'nın olay günü Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde iken karşıdan karşıya geçmekte olan Burcu Erol'a çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Bilirkişi Burcu Erol'u asli kusurlu buldu

Olaydan sonra Burcu Erol'un kanında alkol tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda Burcu Erol'un olayın oluşumunda asli kusurlu, şüpheli Yusuf Kara'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Tanıklar kazaya karışan şoförün başka araçlarla yarıştığını söyledi

Bazı tanıkların Yusuf Kara'nın iki ayrı araçla yarış yaptığı yönünde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Kolluk görevlileri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir mobese ve güvenlik kamerasının tespit edilemediği" kaydedildi.

6 yıla kadar ceza istendi

İddianamede şüphelinin, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.