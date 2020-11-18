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İstanbul'un azılı hırsızı: 50 kez gözaltına alındı 51'incide tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 50 defa farklı suçlardan yakalanıp gözaltına alınan 23 yaşındaki azılı hırsız 51'inci kez yakalandı. Emniyetteki kaydı dedektif polisleri bile şaşkına çeviren Beratcan G. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Avcılar'da  21 Eylül'de bir eve giren hırsızlar, ev sahibine ait cep telefonu ile yaklaşık 10 bin lira ve kapıda park halinde duran otomobili çaldı. Polis bu olayla ilgili çalışma yürütürken aynı hırsızlar bu kez Fatih, Gediz Mahallesinde bir eve girerek hırsızlık yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın daha öncede defalarca yakalanan 23 yaşındaki Beratcan G. olduğunu belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için operasyon yapan polis Beratcan G.'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Beratcan G.'nin polisteki kaydı deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın daha öncede defalarca yakalanan 23 yaşındaki Beratcan G. olduğunu belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için operasyon yapan polis, Beratcan G.'yi gözaltına aldı.

Suçları saymakla bitmiyor...

Şüphelinin daha önceden 11 adet evden hırsızlık, 1 kez başkasına ait kimlik kullanmak, 2 kez motosiklet hırsızlığı 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 6 kez işyerinden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu bulundurmak, 4 kez oto hırsızlığı, 3 kez açıktan hırsızlık, 1 kez Kaçakçılık, 2 kez görevli memura direnme, 1 kez resmi belgede sahtecilik, 10 kez yaralama ve 1 adet hayvan hırsızlığı suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

Tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında iki ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılan Beratcan G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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