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Antalya'da tatilde cinsel saldırı iddiası! İki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

ANTALYA'ya tatil için gelen Meryem U.'ya (29) cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 2 iş insanı tutuksuz yargılandıkları davada beraat etti. 

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Meryem U. geçen yıl tatile geldiği Antalya'da cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Sosyal medya hesaplarından da 'Beni yalnız bırakmayın' çağrısı yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında iş insanları Ç.U. ve B.T., tutuklandı. Haklarında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 2 sanık, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 

Savcı beraat istedi

Davanın dün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ç.U. ve B.T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların cezalandırılmasına yönelik yeterli delil bulunamadığını bildirerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları da mahkemeye 2 fotoğraf sunarak, “Fotoğraflarda görüldüğü üzere müvekkillerimiz şikayetçilerle kendi istekleriyle beraber olmuştur. Ortada suç yoktur. Beraatlarini istiyoruz" dedi. Sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını, kimseye cinsel saldırıda bulunmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ç.U. ve B.T.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi. 2 iş insanı ve avukatları, geç de olsa adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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