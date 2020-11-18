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Bursa'da yüklü miktarda ele geçirildi! Piyasa değeri 1,5 milyon lira

BURSA'da, jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli ilçesi ile şehir merkezi arasında yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.

Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, H.A. ve M.S. adlı şüphelilerin 01 R 478 plakalı otomobil ile dün akşam Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı. Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Bursa-Orhaneli Karayolu üzerinde şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş, paketler halinde 5 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, H.A. ve M.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

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