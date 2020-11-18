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KKTC'de yaralanan Kıbrıs gazisi ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

KKTC'de kısmen açılan turistik bölgesi Maraş'ta KKTC'nin 37'inci yıldönümü kutlamaları sırasında çukura düşerek çene kemiğini kıran Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

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Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, KKTC'de kısmen açılan turistik bölgesi Maraş'ta KKTC'nin 37'inci yıldönümü kutlamaları sırasında çukura düşerek çene kemiğini kırdı.

Kaza, Gazimağusa’da Maraş bölgesinde 15 Kasım günü yerel saatle 17:30 sıralarında gerçekleşti. Bir otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan, beton zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Kaza sonrası çukurdan çıkarılan Tandoğan, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Şükrü Tandoğan tedavisinin devam etmesi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Tandoğan’da kalp rahatsızlıkları tespit edildi. Tandoğan’ın ve ailesinin isteği doğrultusunda Ankara'dan gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

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