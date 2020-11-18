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Kocaeli'de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira hepsinin tarihi geçmiş

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan tarihi geçmiş gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ele geçirildi. Ürünler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi.

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Gebze’de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir depoda bulunan son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünlerinin piyasa sürüleceği bilgisine ulaştı. Depoya baskın düzenleyen Kocaeli JASAT ekipleri, arama yaptı.

Aramada 10 bin diş macunu, 10 bin sivrisinek kovucu sprey, 410 adet 1 litrelik kola, 432 adet içecek, 5 bin maske, 3 bin 100 güneş kremi, 46 adet 1 litre süt, bin paket kahve, 100 şişe su, 100 maden suyu, 300 yumuşatıcı, 200 adet 330 mililitre kola olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan ve son kullanma tarihleri geçmiş ürün ele geçirildi. Depoda bulunan ürünlerden numune alınırken, kalan ürünler imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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