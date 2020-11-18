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Bursa'da esnaf yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da esnafın motosikletini gündüz vakti çalma girişiminde bulunan hırsız yakalanınca olanlar oldu. Meydan dayağı yiyen hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir lokantanın önündeki motosikleti gözüne kestiren hırsız başını kapüşonla kapatıp kendisini kamufle etmeye çalıştı. Daha önceden de suç kaydı olan Yusuf M. isimli zanlı lokantanın çalışma durumu yoğun olmasıyla etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi.

Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca itip götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.
Hırsızın bir süre etrafı gözetlemesi, bir süre bekledikten sonra motosikleti çalması kameraya yansıdı. İş yeri çalışanı durumu fark ederek 27 yaşındaki Yusuf M.'nin peşinden koşup onu yakaladı.

Öfkeli esnaf hırsıza meydan dayağı atarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen polis, hırsızı esnafın elinden kurtarıp gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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