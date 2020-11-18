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Artvin’de vaka sayısı sıfırdan 690’a yükseldi

İhlas Haber Ajansı

Bir dönem pozitif vaka sayısının sıfıra indiği Artvin’de vaka sayısı artınca uyarı ve tedbirler peş peşe geldi. Pozitif vaka sayısı 690 olan kentte, bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı.

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Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de bir dönem vaka sayısı inmiş, uzun süre pozitif vaka sayısına rastlanmamıştı.

Vakaların artışının Artvin’de de etkisini göstermesiyle pozitif hasta sayısı 690’a çıkarken, 2 bin kişi ise karantinaya alındı. Bunun üzerine kentte uyarılar ve tedbirler peş peşe geldi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, günlük vaka sayısının olağanüstü boyutlarda gerçekleşmeye başladığını ifade ederken, "Kalabalık ortamlardan uzak duralım, ev ziyaretleri, akraba, arkadaş, komşu oturmaları yapmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim" uyarısında bulunarak hastalığın ihmal edilecek nitelikte olmadığını belirti.

Artvin Belediyesi ise korona virüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla belediyeye bağlı tüm birimlerdeki yüz yüze yapılacak olan işlemler ve ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

“Durum Artvin için vahim düzeye geldi”

Milletvekili Uğur Bayraktutan, ev ve hastanede bulunan pozitif vaka sayısının 690, karantinada olan temaslı kişi sayısının bin 990, yoğun bakımda olan kişi sayısının 3, entübe hasta sayısının ise 1 olduğunu ifade etti. Bayraktutan, “Hastalarımız Hopa, Arhavi, Borçka ve Artvin Devlet Hastanesine paylaştırılmış durumda. Durum Artvin’imiz için vahim düzeye geldi. Bir an evvel kesin çözüm odaklı, net tedbirler alınmalıdır” dedi.

18 köy karantinaya alındı

Öte yandan artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yusufeli, Şavşat, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde toplam 18 köy 14 gün karantina altına alındı.

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