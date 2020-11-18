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Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İZMİR''in Bayındır İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen koronavirüse yakalandı. Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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