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HABER /  EĞİTİM

Okullar açılmayacak MEB açıkladı 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim kararı

Ara tatilde olan okullar yeni koronavirüs yasakları sonrasında açılmayacak. Yüzyüze eğitim sonlandırılırken uzaktan eğitime devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.  Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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