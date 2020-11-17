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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan yapılacağını açıkladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası artan koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulundu.

Salgının Avrupa ve diğer birçok dünya ülkesinde sonbaharla birlikte yükselişe geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Eğitim, yıl sonuna kadar 'online' olarak devam edecek
Koronavirüs salgınının artışıyla birlikte eğitimin, yıl sonuna kadar online şekilde devam edeceğini duyuran Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan 'maske, mesafe ve temizlik' kuralına bir kez daha riayet etmeleri ricasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

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