BIST 1.260
DOLAR 7,70
EURO 9,14
ALTIN 472,13
HABER /  GÜNCEL

AVM'ler kaçta kapanıyor yeni yasakla açılış ve kapanış saati değişti

TÜRKİYE'de koronavirüs yasakları yenilendi bu kapsamda AVM'lerin saatleri değişti. Bundan sonra AVM'ler sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacak.

Abone ol

Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlandı. Yeni koronavirüs yasaklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Yasak listesinde AVM'ler, marketler, restorantlar, berber ve kuaförler ile kıraathaneler de yer alıyor. 

AVM'ler bundan sonra saat 10.00'da açılacak ve akşam saat 20.00'da kapanacak. Aynı şekilde marketler, restorantlar, berber ve kuaförler de bu saatlerde çalışabilecek. Restorant ve cafeler sadece paket servis yapabilecek. 

Yasaklar şöyle:

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.

İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 10.00 ile 20.00 saatleri arası serbest gece yasak Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Kasım Salı) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e sert cevap
Azerbaycan Tezkeresi kabul edildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Kasım Salı)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü
Kayseri'de öz kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası alan baba FETÖ'cü çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Afganistan ve Irak için yeni karar
Amazon'dan çevrimiçi eczane hizmeti
ABD'nin 4 eyaletinde koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı
İstanbul Şişli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek partiye katılanlara 194 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 10.00 ile 20.00 saatleri arası serbest gece yasak
Şoray Uzun kiminle evli eşi Elçin Uzun kimdir?
Yorumlar 1 yorum