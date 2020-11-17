Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 10.00 ile 20.00 saatleri arası serbest gece yasak

TÜRKİYE genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Saatler konusunda herkesin kafası karıştı. Saat 10.00 ile 20.00 arasında yasak yok. Saat 20.00'dan sonra yasak başlayacak.

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TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı hızla artarken beklenen hafta sonu yasağı devreye sokuldu. Ancak bu kez yasak farklı işleyecek. Cumartesi - pazar günleri gündüz serbest olacak akşam 20.00'dan sabah 10.00'a kadar ise sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilki bu hafta sonu yani 21 Kasım'da uygulamaya başlanacak. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan saatler ile yasağın uygulanmayacağı saatler şöyle:

21 Kasım cumartesi günü : Sokağa çıkma yasağı cuma gecesi saat 24.00'da başlayacak ve saat 10.00'da kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Saat 10.00- 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı kalkacak. Akşam saat 20.00'dan sonra yasak yeniden başlayacak.

22 Kasım pazar günü : Saat 10.00'dan önce sokağa çıkmak yasak. Saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmak serbest olacak. Akşam saat 20.00'dan itibaren yine yasak başlayacak ve gece yarısı sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları içişleri bakanlığının yayınlayacağı genelgeyle kesinleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilim kurulunun yaptığı öneriler sonrasında alınan kararları basın açıklaması ile duyurdu. Yasaklar şöyle:

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.