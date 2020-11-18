İkinci el ilaç satışında ölüm tehlikesi! 'Az kullanılmış hap' şeklinde fiyat biçiyorlar

İnternetten yasal olmadığı halde ikinci el ilaç satışları her geçen gün artarak devam ediyor. 'Tedaviyi bitirdim elimde kaldı', 'kremin yarısını kullandım' denerek fiyat biçilen ilaçlar online pazarlarda tehlike saçıyor. Uzmanlar duruma el atılmasını gerektiğini söyleyerek 'Kırmızı reçeteli ilaç bile var. Açıkça ölüm saçıp suç işliyorlar' diye uyardı.

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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre internette yapılan 'ikinci el ilaç satışı' tepki çekti. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, tehlikenin boyutundan bahsetti.

Nurten Saydan, "İkinci el satış uygulaması olan bir internet alışveriş sitesi web sayfası üzerinden kullanıcılarına yasal olmayan şekilde ambalajı açılmıştan tutun da kırmızı reçeteliye kadar ilaç satışı yapmalarına izin veriyor. Bu alışveriş sitesinde ‘Evde duruyordu, aldım çocuğuma içiremedim, tedaviyi bitirdim elimde kaldı, kremin yarısını kullandım yarısı duruyor, şuruptan bir kapak kullandık’ gibi açıklamalar bulunuyor. Bu durum insan sağlığı açısından çok ciddi riskler taşıyor." diye konuştu.

Saydan, sözlerine, "İlacın ikinci eli olmaz, ilaç önemli bir üründür. Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmak demektir. İnternet üzerinden yapılan ilaç satışlarının maalesef önüne geçilemiyor. Bakanlığın ruhsatlı ilaçları, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı online platformlardan kontrolsüzce satılıyor. Bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. " diye devam etti.

Bu ilaçların kullanımı zaten zararlı olduğu gibi, kazanç sağlamak için satış yapan kişilerin, ilacı boşaltıp içerisine su ya da zehir doldurmadıklarını da bilemeyiz

Akılalmaz ilan bilgisi: 15 tanesini içtim

Şeklinde konuşan Saydan, "İnternetteki bir ‘ikinci el satış uygulaması’nda her tür ilaç satışı yapılıyor. İlaç sahipleri, ilanlarına ‘100 adetlik kutudan 15 tanesini içtim” gibi notlar düşüyor. İğneden hapa, şuruptan kreme kadar çok sayıda ikinci el ilaç, internette yarı fiyatına satılıyor." cümlelerini vurguladı.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, yasa gereği Sağlık Bakanlığı ruhsatlı tüm ilaçların, sadece eczanelerden, kontrollü biçimde verilmesi gerektiğine dikkat çekti.