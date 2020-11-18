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İzmir'de akılalmaz kaza: Sürücü aracının altında kalarak öldü

İZMİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savruldu. Talihsiz sürücü savrulan aracın altına kalarak can verdi.

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İzmir Kuzey Ege Otoyolu Aliağa çıkışındaki bağlantı yolunda Emre Çoban (26) yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sırasında sürücü, savrulan aracın altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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