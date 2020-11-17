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Kayseri'de öz kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası alan baba FETÖ'cü çıktı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de öz kızı D.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı C.A., kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

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D.A., geçen yıl ekim ayında polis merkezine gidip iş insanı babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede C.A. hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. C.A., 12 Ekim'de görülen davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den 2 yıl 1 ay hapis

C.A. hakkında ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına öz kızına istismar iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan C.A., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, C.A.'yı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ve Yargıtay sürecini de dikkate alınarak bu dosyadan tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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