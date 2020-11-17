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ABD'nin 4 eyaletinde koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı

Anadolu Ajansı

Amerikan ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.

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New York Post gazetesinin haberine göre; Amerikan ilaç firması Pfizer ile bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

Dağıtımın başlatıldığı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinin büyüklüğü, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildiği, kentlerde ve kırsal kesimdeki insanlara ulaşılmasının hedeflendiğini ifade edildi.

Pilot aşı dağıtımının, ABD'nin diğer eyaletlerine model olacağının ümit edildiği belirtildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun bildirilmesinin ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAID) desteğinde geliştirdiği aşı adayının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamıştı.

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