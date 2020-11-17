ABD'nin 4 eyaletinde koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı

Amerikan ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.

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New York Post gazetesinin haberine göre; Amerikan ilaç firması Pfizer ile bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

Dağıtımın başlatıldığı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinin büyüklüğü, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildiği, kentlerde ve kırsal kesimdeki insanlara ulaşılmasının hedeflendiğini ifade edildi.

Pilot aşı dağıtımının, ABD'nin diğer eyaletlerine model olacağının ümit edildiği belirtildi.