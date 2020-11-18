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Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.

Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir,  TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

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