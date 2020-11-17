Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Kasım Salı)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 421 bin 413, can kaybı 11 bin 704 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 17 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 156 bin 692 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 103 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 688 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 359 bin 63'e çıktı.

Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2020