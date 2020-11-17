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İsrail'de Türkiye paniği: Tüm düzeni bozacaklar

İstihbarat kaynaklarının İsrail hükümetine sunduğu yeni raporda; Türkiye'nin Afrika genelinde artan hakimiyetinin İsrail'in bölge üzerindeki gücünü tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulunuldu.

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Son yıllarda Afrika üzerinde etkinlik kurma ve nüfuzunu artırma çabalarını giderek çoğaltarak siyasi elini güçlendirme girişimlerinde bulunan İsrail, resmi istihbaratın hazırladığı bir raporun ardından alarma geçti.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, "İsrail, Afrika’ya geri dönüyor ve Afrika da İsrail’e dönüyor" sözleriyle duyurduğu Afrika politikasıyla siyasi ilişkilerinde bir sıçrama uman İsrail, yayınlanan son raporla birlikte durumun ciddiyetini kavradı.

"Türkiye, Afrika'daki siyasi etkinliğini artırıyor"

İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Israel Hayom gazetesi, yayınladığı analizde Türkiye’nin bölge üzerindeki gücünün arttığını duyurdu.

Yayınlanan raporda; Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail lehine kullanılabilecek bir oy bloğu olduğundan bahsedilirken bu ülkelerdeki potansiyel iş birliği şansının kaybedilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Resmi elçilikler dört katına çıktı

Raporda; Türkiye ve Çin’in son yıllarda Afrika’da artan gücünden bahsedilirken özellikle Türkiye’nin kurduğu diplomatik ilişkilere dikkat çekildi.

"Son 10 yıl içinde Türkiye, Afrika’daki resmi temsilciliklerinin sayısını dört katına çıkardı. Büyükelçiliklerin sayısı 12'den 42'ye çıkarken ticari danışmanlık ofislerinin sayısı da 26’yı buldu" ifadelerinin kullanıldığı raporda; Türkiye bazlı projelerin giderek arttığından da bahsedildi.

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