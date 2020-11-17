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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin iki uçağı Konya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait olan iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Konya'da konuşlu Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına bağlı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Uçaklar ile dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden olan üste 132’nci Filo Komutanlığındaki F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirilecek. 

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının (MSB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki Eurofighter Typhoon uçağı karşılıklı eğitimlerde bulunmak maksadıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Konya’da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. İngiltere’ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek" denildi.

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