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İstanbul Şişli'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek partiye katılanlara 194 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanında parti düzenleyenlere toplam 194 bin lira para cezası kesildi.

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İSTANBUL Şişli'de 60-70 kişilik bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti yaptı. Cumhuriyet Caddesi Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi. Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken; eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.

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