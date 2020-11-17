Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hafta içinde 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları üzerine hükümet yeni tedbirleri uygulamaya koyuyor. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasakları uygulanacağını söyledi.

İşte alınan yeni koronavirüs tedbirleri;

* Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak

* Halen 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek

* Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak

* Restoran ve kafelerde paket sistemine geçilecek

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmayacak devam edilecek

* Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Pazar günü Kıbrıs Türkünün hukuk eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum.

İyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı

Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz.

Ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir

Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin arından Ankara'yı ziyaret etmişti.

'Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır'

2 haftasını geride bıraktığımız İzmir depremi, ülkemize doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, hem de deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize bir fırsat olmuştur. İzmir'deki AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler de İzmir'e destek için yola çıkmışlardır. İlk dakikalardan itibaren Emniyet, Jandarma ve TSK birimleri personelleriyle deprem bölgesinde yer almışlardır. Depremin 2. saatinde 25 bin kişilik mobil mutfak ve 50 personel bölgeye sevk edilmiştir. Depremin 6. saatinde 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli ve 15 arama köpeği yola çıkmıştır. 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psiko destek ekibi depremzedelerle görev yapmaya başlamıştı.

Hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor

Depremin 48. saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu sağlanmıştır. Depremin 72. saatinde 8 binin üzerinde personel ve 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Devlet İzmir'e ve İzmirliler'e sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldı. Tüm bu ekipler AFAD'ın koordinesiyle çalışmalarda yer aldı. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından "Nerede bu devlet" sesleri yükselmiyor. Çünkü devletimiz ilk andan itibaren bölgede yer alıyor ve çalışmaları yürüyor.

1150 konutu kendi yerinde inşa edeceğiz

Şimdi depremin yol açtığı hasarların kalıcı telafisi için çalışmalar yürütüyoruz. Soğuğa karşı kalıcı konteynerler kuruyoruz. 1150 konutu kendi yerinde inşa edeceğiz. 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Türkiye'de de depreme dayanıksız binaların dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. Rant yerine depreme dayanıklılığı öncelikli anlayışla bu şekilde hareket ettiğimiz sürece hedeflerimize ulaşacağımız açıktır.