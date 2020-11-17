BIST 1.270
DOLAR 7,74
EURO 9,20
ALTIN 472,82
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız

Anadolu Ajansı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız.'' dedi.

Abone ol

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ağrı İl Kongresine katıldı.

Babacan, kentte esnaf ziyareti sonrası Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eşitlik, adalet, özgürlük ve refah için yola çıktıklarını söyledi. 

Ülkenin tüm renklerini bir araya getirerek parti kurduklarını belirten Babacan, oluşturacakları yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkeyi güçlü ve bütüncül bir yapıya kavuşturacaklarını ifade etti. Babacan, yeni sistemle sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal sigortalı istihdam hizmetlerini bütüncül bir yapıyla entegre edeceklerini anlattı.

'Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız'
Partisinin eğitim alanına verdiği öneme işaret eden Babacan, şöyle konuştu: "Bizim güzel bir eğitim vizyonumuz var. Eğitimin de devası biz olacağız. Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Dil eğitimini ana sınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız ve ilkokulda da yoğun bir şekilde devam edecek.

'Sorgulamayı öğreteceğiz'
Biz çocuklarımıza ezberlemeyi ve ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran gençlerden korkmayacağız. Biliyoruz ki soru sormak öğrenmenin de en etkili yoludur. Sorgulamak demokratik bir ülkede gençlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerinden birisidir."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, DEVA Partisi Ağrı İl Başkanı Murat Dağtekin oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Külünk'ten beyin yakan 'pandemi' iddiası: Gezi 2 peşindeler
Son dakika Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı
Kritik Kabine Toplantısı başladı! Sokağa çıkma, eğlence mekanı ve kahvehane yasağı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır
Berat Albayrak'ın danışmanı Nebi Yanık istifa ile ilgili iddialara isyan etti ağır konuştu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patrikhaneden sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Pendik'teki cinayet! Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş
Kış dönemi kampanyası! THY'den 99 liraya uçak bileti
Denizli'de acı olay! 9 yaşındaki çocuk babasının yanında feci şekilde can verdi
Konut fiyatları eylülde yıllık reel yüzde 14 arttı! Merkez Bankası açıkladı
Nihal Yalçın kimdir kaç yaşında Bir Başkadır'a ne dedi olay oldu?
Yorumlar 1 yorum