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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Amazon'dan çevrimiçi eczane hizmeti

Anadolu Ajansı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD'de reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmeti sunmaya başladı.

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'dan yapılan açıklamada; müşterilerin reçeteli ilaçlarını evden çıkmadan güvenilir bir şekilde Amazon'dan alabileceği belirtildi. Açıklamada, 'Amazon Eczane' ismi verilen hizmetin müşterilerin eczane işlemlerinin tamamını masaüstü veya mobil cihazları aracılığıyla yapabilmesine olanak sağladığı aktarıldı.

Bu kapsamda; müşterilerin oluşturdukları profil üzerinden güvenli bir şekilde sigorta bilgilerini ekleyebileceği, reçetelerini yönetebileceği ve ödeme seçeneklerini belirleyebileceği kaydedildi. Açıklamada; ilaçları alabilmek için lisanslı sağlık hizmeti merkezinden reçete gerektiği vurgulanarak, sipariş edilen ilaçların müşterilerin tercih ettiği adrese ambalajlı bir şekilde teslim edileceği aktarıldı.

Amazon Prime üyelerine iki günde ücretsiz teslimat hakkı sağlanacağı belirtilen açıklamada; Prime üyelerinin sigortasız ödemelerde yüzde 80'e varan indirim kazanacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde; Amazon'un eczane hizmetinin ülkenin büyük eczane zincirlerinden Walgreens ve CVS ile arasındaki rekabeti artıracağı kaydedildi. Söz konusu eczane hizmetinin ilaç satın alırken müşterilere fiyat karşılaştırması yapabilme olanağı sağladığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Amazon'un New York borsasında işlem gören hisselerinde yukarı yönlü bir hareket görülürken; ABD'li eczane zincirlerinin hisselerinde kayıplar yaşandı. Ülkenin en büyük eczane zinciri olan CVS'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde düşüş gösterirken, Walgreens'in hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Amazon'un çevrimiçi eczane girişiminin ilk adımı 2018'de internet eczanesi PillPack'i 750 milyon dolara satın almasıyla atılmıştı. ​​​​​​

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