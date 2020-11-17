Sergen Yalçın'ın sokağa çıkma yasağı ve Tümer Metin bombası olay

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Sergen Yalçın sokağa çıkma yasağına ilişkin yorumuyla gündem oldu. Tümer Metin hakkında da konuşan Sergen Yalçın, olay açıklamalara imza attı.

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Sergen Yalçın'ın Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sergen Yalçın'ın açıklamalarından gündeme oturan ise sokağa çıkma yasağına yaptığı yorum ile Tümer Metin hakkındaki açıklamaları oldu.

Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Seyircisiz oynamak çok zor. Büyük camialar yıllardır seyircili oynamaya alışmış. Bizi, oyuncuları herkesi etkiliyor. Motivasyonu da bozuyor. Oyun da bozuluyor. Daha agresif oynayamıyorsun. Seyircinin arkadan itmesi olmuyor.

"10 kişiyle idman yapıyoruz"

Ben de geçirdim, oyuncu arkadaşlar da geçirdi. Herkes geçiriyor bu hastalığı... 10 kişiyle idman yapıyoruz.

"Hükmen mağlubiyet sağlıklı değil"

Koronadan dolayı hükmen mağlubiyet olursa ligin bir anlamı kalmayacak tabii ki. Herkesin ciddi şekilde etkileneceğini ve sağlık bir karar olmayacağını düşünüyorum. Küme düşme potası ve şampiyonluk yarışı ciddi şekilde etkilenir.

Sokağa çıkma yasağına yorumu TT oldu -Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba'.

"Sen biliyorsun da ben bilmiyor muyum!"

İlk geldiğimiz zaman 'Neden hazırlık maçı oynamadı?' dediler. Yani sen oradan, oturduğun koltuktan bunu soruyorsun. Benim aklıma gelmiyor mu? 3-4 antrenmanla biz PAOK karşısına çıktı. Hazırlanamadık. Aylardır maç oynamayan oyuncular vardı, hastalık yaşayanlar vardı. Bunlar belki bahaneler ama ciddi bahaneler. Bunları aşma konusunda çok problem yaşadık ve bu durum bizi çok geriye attı.

"Yetenekli oyuncuyu durduramazsın. Kendimden biliyorum!"

PAOK'a yenilince 'Köy takımına elendiler' dediler. Bu çok ayıp. PAOK zaten köy takımı falan değildi. Bizden çok daha hazır takımdı. Bizden sonra kimlerle nasıl oynadılar gördük. Sen istediğin oyuncuya önlem al, karşı taraf yetenekliyse bu önlemler zayıf kalır. Kendimden biliyorum!

"Başkan bize çok yardımcı oluyor"

Şu anda büyük takımda hocalık yaptığımı hissedemiyorum çünkü ortam yok. Zaten zor durum olduğunu bilerek geldim ama korona var, Federasyon var, ekonomi var. En azından korona olmasaydı çok farklı bir Beşiktaş olabilirdi. Bunu hissetmemiz için statta o ortamın olması lazım. Şu an normal bir hayat yaşanmıyor. Tabii ki başkanla ve yönetimle sorunalr yaşıyoruz. Herkes yaşıyor. Önemli olan bunları çözmek. Karşı tarafın yaptıklarını beğenmeyebilirsin de ama çözüm bulabiliyor musun? Önemli olan o. Başkan bize o konuda çok yardımcı oluyor.

"Yönetimin de işi zor"

Bazı oyuncularla sorunlar yaşıyorsunuz. Ben yönetime şunu alalım diyorum, kulüp tarafı 'öbürü daha ekonomik' diyor. Ben her zaman kulübü düşünürüm. Büyük paralar harcatmadık. Bize katkı verecek, az ödemesi olan oyuncuları aldık. Transfere harcadığımız rakam gerçekten çok az. Ben de isterim 100 milyon euroluk takım yönetmek. Biz kulübü düşünmek zorundayız. Onların da işi çok zor.

"Laf olsun diye, vakit geçirmek için gelmedim"

"Ben buraya laf olsun diye gelmedim. Vakit geçirmeye de gelmedim. Şartları çok zorluyorum bunun için. Şartlar zorlandığı zaman da problem çıkıyor. Bunlar çok normal şeyler. Ben başkanla her gün oturup konuşuyorum. Basınla falan mesaj vermem. Bizim kulüpte böyle bir şey olmaz."

"İçeriden bilgi sızıyor"

"İşin enteresan tarafı basın bizim konuştuğumuz her şeyi biliyor ve yazıyor. İçimizden açıkçası bilgi sızıyor. Gizli kalması gereken bazı konuşmalar var. Özellikel transfer dönemi için... Oyuncunun ismi açıklandı mı diğer kulüpler de devreye giriyor. Fiyat da yukarılara çıkıyor. "

"Büyük antrenörüm' demedim"

Ben zaten 'Çok büyük antrenörüm' demedim. Büyük başarım da yok. Kupam da yok. 'Büyük hoca değil' eleştirileri bu yüzden çok gereksiz bence...

"Tümer'in yaptığı itibarsızlaştırma, bel altı vurma"

Beşiktaş'ta tek efsane ben miyim? Eğer efsane kontenjanından gelseydim, onlar ne o zaman? Niye beni seçmişler? Bana bunu söyledikleri zaman Tümer2in böyle bir şey söyleyeceğine inanmadım. Ben onunla takım arkadaşıyken çok samimi değildim, sonradan samimi oldum. Bu zaten eleştiri değil, itibarsızlaştırma. Belden aşağı vurma hatta. Tümer takım çalıştırmış mı? Sen beni eleştir, 'hamleleri yanlış' diyebilirsin. Ama 'efsane kontenjanından geldi' diyeceksen benim geçmişime bir bak! Ben buralara evde otururken gelmedim. Alanya, Kayseri, Yeni Malatya... Tümer'e açıkçası yakıştıramadım.

"Rıza hoca Sivas'a baksa daha iyi olur"

Caner'in kalmasını istemiyordum, Gökhan kalabilirdi. Fakat çok ahlanıp vahlanacak bir durum değil. Burak da 2.7 milyon euro kazanıyordu yıllık ve 2 sene daha sözleşmesi vardı. O da çok büyük fedakarlık yaparak gitti. Fatih Aksoy'un gitmesini ben istedim. Doğru mu, yanlış mı? Bu tartışılır. Ama ben Sivasspor hakkında açıklama yapıyor muyum? Rıza hoca da gelir Beşiktaş'ı çalıştırır o zaman Beşiktaş'la ilgilenir. Ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da her hangi bir kulüp hakkında açıklama yapıyor muyum? Doğru mu?

"Elneny'i çok istemiştim"

Elneny'nin kalmasını çok istemiştim ama o da Arsenal'e gitti, Katar'a falan gitmedi. Kontratı çok yüksek. Kendisi ayrılan oyuncular var.

"Burak büyük fedakarlık yaptı"

Burak Yılmaz aslında giderken Beşiktaş'a çok büyük fedakarlık yaptı, alacağını bıraktı, 2 senelik sözleşmesi vardı. Burak Yılmaz'a teşekkür etmek lazım, kulübe yardımcı oldu. Diğerleri kendileri ayrıldı. Burak, biraz ekonomik sebeplerden ayrıldı. Avrupa'da oynaması ona daha iyi gelir. İnşallah daha iyi oynar, daha iyi şeyler yapar. Burak niye gitti diye vahlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum.



Kaleci için risk aldık

Serkan Kırıntılı'yı alabilirdik Konya'dan, Volkan Babacan'ı alabilirdik Başakşehir'den ama olmadı. Biz de Ersin ve Utku ile devam etme kararı aldık. Bu bir risk mi? Risk evet, biz riskli iş yapamayacak mıyız? Genç oyunculara güvenmek yanlış mı?



Welınton'u iyi ki almışız

Welinton'u ben istedim, performansından çok memnunum, iyi ki almışız. Oyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Ben totale bakarım. Welinton çok iyi oyuncu.



İyi savunmacı diye aldık

N'Sakala iyi savunmacı, onu da sonradan aldık. Eleştiriyorlar ama zaten çok üst düzey bir oyuncu değil ki... Verdiğimiz rakamlar belli. Bu rakamlara, bu oyuncuları çok iyi aldık. N'Sakala çok üst düzey bir oyuncu mu? Değil ama 11 tane üst düzey oyuncu ile 11 olmaz. Bazen görevini iyi yapan oyunculara da ihtiyaç var.



Boyd'un yetenekleri sınırlı

Tyler Boyd çok profesyonel bir oyuncu, yetenekleri sınırlı. O gün için en uygun oyuncu oydu. Tyler Boyd'dan memnun değilim diye bir şey söz konusu değil. Bir karar vermemiz gerekiyordu, öyle karar verdik.



Lens'i ben kadro dışı bıraktım

Lens'i ben kadro dışı bıraktım. Oyuncuyu durup dururken kadro dışı bırakmıyorum. Geçen seneden beri en az 5 toplantım var. Nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini anlattım. Bir türlü kendini toparlamadı. Hafta içinde PAOK maçındaki pozisyonları kaç kere gösterdik!



Ljajıc'e kapımız açık

Eğer oyuncu vermesi gerekeni vermiyorsa tartışılır, ismi hiç önemli değil. Ljajic bunun farkında, zaten sürekli yedek oturuyor, nasıl farkında olacak başka? Bir oyuncu oynamıyorsa eksikleri vardır, sıkıntıları vardır. Onları düzeltirse ve bizim istediğimiz seviyeye gelirse kapımız açık. Bizim istediğimiz tempolara çıkması lazım.



Türkiye'de lig 2. yarıda başlar

Şampiyonluk hesaplarını konuşmak için daha çok erken. Türkiye'de lig, 2. yarıda başlar. Bunu unutmayalım. Bu köprünün altından daha çok su akar.



Dorukhan'ın kalmasını isterim

Dorukhan 25 yaşında, milli takım oyuncusu. Ben menajer değilim ki... Benim işim değil bu. Ben yönetici değilim, beni ilgilendiren bir durum yok ortada. Bu Dorukhan'ın menajeriyle yönetim arasındaki bir mesele. Ben Dorukhan'ın takımda kalmasını isterim.

Onay vermeme hakkım var

Teknik direktör olarak bir oyuncuya onay vermeme hakkım olabilir herhalde. Balotelli'nin şu anda hangi takımda oynadığına bir bakın. Bu kadar iyi oyuncu olsa, kulüpsüz kalır mı? Kalmaz bence. Ben yeteneklerine, oyunculuğuna da bir şey söylemedim, bizi sıkıntıya sokacak bir oyuncu tipi dedim. Daha net oyuncu lazım dedim. Aboubakar'ın performansı tartışılabilir ama oynuyor, kırmızı kart görmüyor, elinden geleni yapıyor.



En yeteneklisi Oğuzhan

Maç bittikten sonra benim aklımda Oğuzhan'ın kalması lazım. Bizim en yetenekli oyuncumuz o. Maç sonunda Oğuzhan'ı kafamda canlandıramıyorsam, bir şey yapmamış demektir. Al-ver yapmak kolay. Maçın final bölümünde olmak gerekiyor.