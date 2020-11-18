Koronavirüste kötü haber! Rusya'da mutasyon geçirdi: Sibirya virüsü

Dünya genelinde tekrar tırmanışa geçen COVID-19, Sibirya’da derin bir mutasyon geçirerek ‘Sibirya koronavirüsü’ne dönüştü. Çok daha ölümcül hale gelen virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmeyeceğinden korkuluyor.

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Dünyayı uzun süredir pençesinde tutan COVID-19 salgınında korkulan oldu.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip “Sibirya koronavirüsü”ne dönüştüğü açıklandı.

Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.

Endişe verici haberi Rusya Sıhhi Denetim ve Halk Sağlığı Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova açıkladı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Salgında gelinen durumla ilgili düzenlenen sempozyumda mutasyon açıklamasını yapan Popova “Sibirya bölgesinde derin değişim geçiren virüs, ülkemize Avrupa’dan taşınan ‘20A.EU’ tipinin türevi. Gerçekten endişeliyiz” dedi.

Daha ölümcül

Rusya’daki laboratuvarlarda etkisi araştırılmaya başlanan Sibirya mutasyonunun beklentilerin tersine daha öldürücü olduğu tespit edildi.

Rusya’da salgının günlük artış bilançosu da alarm veriyor. Salgınla mücadele merkezinin son resmi verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte Rusya’da 22 bin 410 yeni vaka tespit edildi.

Günlük can kayıplarında ise 442 kişiyle tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Salgının başladığı günden bu yana Rusya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 971 bine ulaşarak dünya genelinde 5. sıraya yerleşti.

Buz pisti hastaneye çevrildi

Günlük vaka sayısının 22 binin üzerine çıktığı Rusya’da, toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.

Başkent Moskova’daki buz pisti, artan vakalar nedeniyle 1300 yataklı salgın hastanesine dönüştürüldü.

Koronavirüsün bilinen ilk vakasının görüldüğü 17 Kasım 2019’un üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen virüs dünyayı etkisi altında tutmayı sürdürüyor.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke tedbirleri sıkılaştırdı.

Dünya çapında vaka sayıları 55 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümler de 1 milyon 334 bine ulaştı.