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İspanya, Almanya'yı sahadan sildi gol şov yaptı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. maçında İspanya, Almanya'yı 6-0 mağlup ederken rakibine karşı ezici bir üstünlük sağladı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'da tarihi bir maç oynandı. A Ligi 4. Grup'ta Almanya'yı konuk eden İspanyollar, rakibini 6-0 yenerek sahadan sildi.

Mücadeleye İspanya; Simon, Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Olmo, Rodri, Canales, Koke, Torres ve Morata 11'i ile başladı.

İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti
Almanya ise Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay, Kroos, Sane, Gnabry ve Timo Werner 11'ini sahaya sürdü. İspanyol forvet Alvaro Morata, 17. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, skoru 2-0'a getirdi. 5 dakika sonra ise farkı 3'e getiren gol Rodri'den geldi. İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.

Yarım düzine gol
İkinci yarı kaldığı yerden devam eden Boğalar'da sahne yeniden Ferran Torres'in oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; 55'te ve 72'de attığı gollerle hat-trick yaptı. Karşılaşmanın son golü ise 89. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi. Mücadele İspanya'nın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi. İspanya, A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Hırvatistan- Portekiz: 2-3 , Fransa-İsveç: 4-2

4. Grup: İspanya-Almanya: 6-0

- C Ligi

1. Grup: Lüksemburg-Azerbaycan: 0-0, Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

- D Ligi

1. Grup: Andorra-Letonya: 0-5, Malta-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: Cebelitarık-Liechtenstein: 1-1

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