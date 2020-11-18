BIST 1.260
DOLAR 7,75
EURO 9,20
ALTIN 472,13
HABER /  GÜNCEL

Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybeden ilk sağlıkçılardan Çapa Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı

Abone ol

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalandı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, hasta bakarken koronavirüse yakalanmış ve 1 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 

Türkiye'nin koronavirüsle ilk tanıştığı dönemin ilk kurbanlarından olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, meslektaşlarına "Benim üzerimde tüm yeni teknik ve ilaçları deneyebilirsiniz" demişti. Her kesim tarafından çok sevilen Taşçıoğlu'nun ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilmişti. 

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü sosyal medya hesabında duyuran Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
MEB: Tüm eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek
Aksaray'da genç kadın polislere yalvardı yakardı kimse onu sakinleştiremedi
Koronavirüste kötü haber! Rusya'da mutasyon geçirdi: Sibirya virüsü
İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge gönderdi detaylar belli oldu
Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Kasım Salı)
ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Milliler, Kosova'yı 3 golle geçti
İspanya, Almanya'yı sahadan sildi gol şov yaptı
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında paramparça oldu
Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'e direnemedi
İsmail Cesur kimdir nereli Formula 1 alkol olayı nedir?
Yorumlar 1 yorum