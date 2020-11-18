Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybeden ilk sağlıkçılardan Çapa Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalandı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, hasta bakarken koronavirüse yakalanmış ve 1 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin koronavirüsle ilk tanıştığı dönemin ilk kurbanlarından olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, meslektaşlarına "Benim üzerimde tüm yeni teknik ve ilaçları deneyebilirsiniz" demişti. Her kesim tarafından çok sevilen Taşçıoğlu'nun ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilmişti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü sosyal medya hesabında duyuran Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.